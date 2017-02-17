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Ето го "хубавеца", който ще свири мача на Пирин срещу Левски
13:43 / 16.02.2017 Източник: sport.blagoevgrad24.bg Отпечатай Изпрати
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Станислав Тодоров ще раздава правосъдие в двубоя между Пирин и Левски
БФС обяви съдийските назначения за всички мачове от 20-ия кръг на Първа лига:

17 Фев 2017 г. Петък 17:30 ч.
ФК Дунав 2010 - ПФК Берое ЕАД
ГС: Никола Антонов Попов
АС: Веселин Мишев Добриянов, Георги Пламенов Тодоров
4-ТИ: Милен Дончев Арабаджиев
ДАС: Георги Димитров Давидов, Георги Милков Гинчев
СН: Ичко Лозев Лозев

18 Фев 2017 г. Събота 13:00 ч.
ПФК Нефтохимик 1962 АД - Монтана
ГС: Георги Николов Кабаков
АС: Мартин Веселинов Маргаритов, Мартин Емилов Венев
4-ТИ: Георги Людмилов Калудов
ДАС: Владимир Вълков Вълков, Петър Кирилов Костадинов
СН: Кольо Димитров Данев

18 Фев 2017 г. Събота 15:00 ч.
ОФК Пирин ЕООД - ПФК Левски АД
ГС: Станислав Георгиев Тодоров
АС: Диян Христов Вълков, Александър Ангелов Атанасов
4-ТИ: Николай Георгиев Георгиев
ДАС: Волен Валентинов Чинков, Мартин Емилов Стоименов
СН: Йордан Костадинов Иванов

18 Фев 2017 г. Събота 17:30 ч.
ФК Локомотив Горна Оряховица - ПФК Ботев АД
ГС: Николай Йорданов Колев
АС: Петър Николов Джугански, Димитър Божидаров Стоилов
4-ТИ: Ивайло Пламенов Атанасов
ДАС: Ангел Детелинов Баялцалиев, Ивелин Венциславов Занев
СН: Костадин Ангелов Гергинов

19 Фев 2017 г. Неделя 12:30 ч.
ПФК Черно море - ПФК ЦСКА-София
ГС: Ивайло Иванов Стоянов
АС: Георги Йорданов Дойнов, Мирослав Максимов Иванов
4-ТИ: Даниел Милков Ников
ДАС: Петър Стефанов Доровски, Валентин Станчев Железов
СН: Георги Крумов Виделов

19 Фев 2017 г. Неделя 15:00 ч.
ПФК Славия АД - ПФК Лудогорец 1945 АД
ГС: Стефан Апостолов Апостолов
АС: Илиян Петров Капарашев, Пламен Хинков Хинков
4-ТИ: Велислав Христов Миленков
ДАС: Неделчо Танчев Гаджалов, Мустафа Севди Шефкет
СН: Петър Стоянов Петров

20 Фев 2017 г. Понеделник 17:30 ч.
ФК Верея - ПФК Локомотив Пловдив 1926 АД
ГС: Драгомир Димитров Драганов
АС: Станимир Илков Илков, Димо Дамянов Вълчев
4-ТИ: Румен Емилов Иванов
ДАС: Вихрен Веселинов Манев, Георги Юлиянов Иванов
СН: Илонка Миланова Джалева

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16.02.2017






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Точно от Сватбата нямам добри спомени но да видим как ще се представи в неделя. Успех пожелавам на моряците.
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Футболистите ще играят здраво, моряците имат шанс, само дано съдията не се изложи.
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