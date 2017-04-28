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Ясна е съдийската бригада за мача на Пирин
11:55 / 27.04.2017 Източник: sport.blagoevgrad24.bg Отпечатай Изпрати
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БФС обяви съдийските назначения за всички двубои от 30-ия кръг в Първа лига:

28 Апр 2017 г. Петък 17:30 ч.
ФК Дунав 2010 - ПФК Локомотив Пловдив 1926 АД
ГС: Стефан Апостолов Апостолов
АС: Георги Йорданов Дойнов, Велислав Христов Миленков
4-ТИ: Мирослав Максимов Иванов
ДАС: Георги Димитров Давидов, Вихрен Веселинов Манев
СН: Ичко Лозев Лозев

28 Апр 2017 г. Петък 20:00 ч.
ПФК Нефтохимик 1962 АД - ОФК Пирин ЕООД
ГС: Георги Кънчев Димитров
АС: Димитър Русенов Русев, Юлиян Тошков Тодоров
4-ТИ: Христо Пламенов Хаджийски
ДАС: Мартин Емилов Стоименов, Димитър Михайлов Михайлов
СН: Кольо Димитров Данев

29 Апр 2017 г. Събота 17:00 ч.
ПФК Левски АД - ПФК ЦСКА-София
ГС: Никола Антонов Попов
АС: Георги Пламенов Тодоров, Мартин Емилов Венев
4-ТИ: Николай Георгиев Георгиев
ДАС: Ангел Любенов Ангелов, Стефан Демирев Павлов
СН: Костадин Ангелов Гергинов

29 Апр 2017 г. Събота 20:00 ч.
ФК Локомотив Горна Оряховица - ПФК Берое ЕАД
ГС: Владимир Вълков Вълков
АС: Йордан Петров Петров, Николай Неделчев Чакъров
4-ТИ: Мартин Иванов Димитров
ДАС: Станислав Георгиев Тодоров, Ивелин Венциславов Занев
СН: Димитър Панайотов Костов

30 Апр 2017 г. Неделя 17:45 ч.
Монтана - ПФК Ботев АД
ГС: Ангел Детелинов Баялцалиев
АС: Мартин Руменов Ангелов, Павлин Цветанов Михайлов
4-ТИ: Димо Дамянов Вълчев
ДАС: Вангел Борисов Вангелов, Румен Красимиров Христов
СН: Светослав Петров Славов

1 Май 2017 г. Понеделник 17:30 ч.
ПФК Славия АД - ФК Верея
ГС: Георги Николов Кабаков
АС: Мартин Веселинов Маргаритов, Тони Бонев Пандарски
4-ТИ: Георги Петров Георгиев
ДАС: Неделчо Танчев Гаджалов, Радослав Петров Гидженов
СН: Кирил Манолов Лозанов

1 Май 2017 г. Понеделник 20:00 ч.
ПФК Лудогорец 1945 АД - ПФК Черно море
ГС: Волен Валентинов Чинков
АС: Иво Николаев Колев, Станимир Илков Илков
4-ТИ: Драгомир Руменов Милев
ДАС: Валентин Станчев Железов, Георги Милков Гинчев
СН: Георги Крумов Виделов

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26.04.2017






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