Êîáðàòà: Äæîøóà ïî-òåõíè÷åí îò ìåí? Ïúëíè ãëóïîñòè!

Çíàåõ, ÷å Äæîøóà ùå ïîáåäè. Òîâà çàÿâè áîêñüîð íîìåð åäíî â Áúëãàðèÿ - Êóáðàò Ïóëåâ.
© Team Sauerland
"Ùå âèäèì êàê ùå ñå çàâúðòÿò ïðåãîâîðèòå. Òðÿáâà äà íàïðàâÿ äîáðà ïîäãîòîâêà. Êàçàõ, ÷å ðåâàíø ìåæäó Êëè÷êî è Ôþðè íÿìà äà èìà. È ìåæäó Äæîøóà, è Êëè÷êî íÿìà äà èìà ðåâàíø. Åäâà ëè ùå íàïðàâÿò ðåâàíø. Ïðåãîâîðèòå âúðâÿò âå÷å.
Èìà ñè ïðàâèëà. Àç ñúì îôèöèàëåí ïðåòåíäåíò. Äàëè ñúì èíòåðåñíà õàïêà, òîâà ìåí íå ìå èíòåðåñóâà", êîìåíòèðà ïðîôåñèîíàëíèÿò íè áîêñüîð Êóáðàò Ïóëåâ, ïî ïîâîä äâóáîÿ ìåæäó Àíòúíè Äæîøóà è Âëàäèìèð Êëè÷êî, êîéòî áå ñïå÷åëåí îò Äæîøóà.
Êîáðàòà áå êàòåãîðè÷åí, ÷å ïðåãîâîðèòå çà åâåíòóàëåí äâóáîé ìåæäó íåãî è Àíòúíè Äæîøóà âå÷å ñà çàïî÷íàëè, òúé êàòî áúëãàðèíúò å îôèöèàëåí ïðåòåíäåíò çà åäíà îò òèòëèòå, êîèòî äúðæè áîêñüîðúò îò Âåëèêîáðèòàíèÿ - òàçè âúâ âåðñèÿ IBF.
"Ìà÷úò áå íà íèâî. È äâàìàòà áÿõà ïîäãîòâåíè. Î÷àêâàíî Äæîøóà ïîáåäè. Âëàäèìèð èãðàå åäèí ñòèë, êîéòî å ìàëêî ïî-ðåòðî. Áîêñúò ñå ïðîìåíÿ ñúùî", êàçà îùå Ïóëåâ è äîáàâè:
"Êúì êðàÿ íà ãîäèíàòà ìîæå äà ñå î÷àêâà ìîé íîâ ìà÷. Çà òèòëà, äà. Îò ñåãà íå ìîãà äà êàæà êúäå. Òðÿáâà äà å çà òèòëà. Àç ñúì îôèöèàëåí ïðåòåíäåíò. Íå ìå ïðèòåñíÿâà íèêîé. È åäèíèÿò, è äðóãèÿò ñÿäàõà íà äóïåòàòà ñè, òàêà ÷å íÿìà íåïîáåäèìè. Âúïðîñúò å êîé å íàé-äîáúð â ìîìåíòà".
"Ñìÿòàì, ÷å ñúì äîñòàòú÷íî ñèëåí äà ñå ïîäãîòâÿ êàêòî òðÿáâà. Òàêèâà èçêàçâàíèÿ, ÷å áèë ïî-òåõíè÷åí îò ìåí, òîâà ñà ïúëíè ãëóïîñòè. Âúïðîñ íà ïîäãîòîâêà. Äà, òîé å âçðèâåí, äîáúð å, åêñïëîçèâåí, íî ñè èìà è ñâîèòå ìèíóòè. Íå ìîæå äà èìà âñè÷êî. Äà âèäèì êàê ùå âúðâÿò ïðåãîâîðèòå. Â ìîìåíòà, â êîéòî ñòàíå ÿñíî åñòåñòâåíî, äà, ùå ïðàâÿ ïîäãîòîâêà çà íåãî. Ïðåãîâîðèòå âúðâÿò", çàÿâè Êóáðàò Ïóëåâ.