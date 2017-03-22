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Ñïîðòíèòå íîâèíè: Äíåñ (1) | Â÷åðà (2)
Ïîòâúðäåíî: Êîáðàòà ñå áèå ñ Äæîøóà, àêî Êëè÷êî îòêàæå ðåâàíø
13:20 / 12.05.2017 Èçòî÷íèê: sport.blagoevgrad24.bg Îòïå÷àòàé Èçïðàòè
© Team Sauerland
Ïðîìîóòúðúò íà Àíòúíè Äæîøóà Åäè Õúðí ñïîäåëè ãîëåìè íîâèíè îòíîñíî åâåíòóàëíèÿ ìà÷ ìåæäó ñâåòîâíèÿ øàìïèîí è Êóáðàò Ïóëåâ.

Êàêòî å èçâåñòíî, Êîáðàòà å çàäúëæèòåëíèÿò ïðåòåíäåíò çà òèòëàòà íà IBF è êàòî òàêúâ èìà ïðàâî íà ìà÷ ñ Äæîøóà.

Ñåãà Õúðí çà ïúðâè ïúò ïîòâúðäè, ÷å ìà÷ ìåæäó äâàìàòà èçãëåæäà íåèçáåæåí, íî êúì ìîìåíòà çàâèñè èçöÿëî îò òîâà, äàëè Âëàäèìèð Êëè÷êî ùå ñå âúçïîëçâà îò âúçìîæíîñòòà â äîãîâîðà ñè è ùå ïîèñêà ðåâàíø ñðåùó Äæîøóà.

Õúðí ðàáîòè óñèëåíî èìåííî çà ïîâòîðíèÿ ñïåêòàêúë íà ñâîÿ âúçïèòàíèê ñ óêðàèíåöà, à â òîçè âàðèàíò ïî âñÿêà âåðîÿòíîñò Äæîøóà ùå çàïàçè êîëàíà íà IBF è Ïóëåâ ùå òðÿáâà äà ïî÷àêà îùå çà ñâîÿ øàíñ çà òèòëàòà. Àêî Êëè÷êî îáà÷å îòêàæå äâóáîÿ, òî ñëåäâàùèÿò ñúïåðíèê íà Äæîøóà ùå áúäå èìåííî áúëãàðèíúò, ïîòâúðäè Õúðí.

Â ìîìåíòà Êëè÷êî å íà ïî÷èâêà ñúñ ñåìåéñòâîòî ñè è â ñëåäâàùèòå 2 ñåäìèöè òðÿáâà äà îáÿâè ðåøåíèåòî ñè, êîåòî å ïðÿêî ñâúðçàíî è ñ Êîáðàòà. Âå÷å ñå çíàå è ÷å ïî÷òè ñèãóðíî åâåíòóàëíèÿò ìà÷ ìåæäó áðèòàíåöà è áúëãàðèíà áè ñå ïðîâåë ïðåç åñåíòà íà "Ïðèíñèïàëèòè Ñòåéäèúì" â Êàðäèô.

"Àêî Êëè÷êî äîéäå è êàæå, ÷å íå èñêà ðåâàíø, òîãàâà áåçñïîðíî ùå ñå áèåì ñ Ïóëåâ. Ãîâîðèõ ñ ìåíèäæúðà íà Êëè÷êî Áåðíä Áîíòå íÿêîëêî ïúòè", ñïîäåëè Õúðí, öèòèðàí îò Ãîíã.

"Áåðíä êàçà, ÷å òîé (Êëè÷êî) ùå èìà äâå ñåäìèöè ñúñ ñâîåòî ñåìåéñòâî è ñëåä òîâà ùå ðåøè. Ñåãà ãëåäàì çà âúçìîæíîñòè çà ðåâàíøà äîêàòî ÷àêàì Êëè÷êî, çàùîòî òðÿáâà äà èìàìå èäåÿ çà äàòè è âúçìîæíîñòè."

Îùå ïî òåìàòà: îáùî íîâèíè ïî òåìàòà: 7
02.05.2017
29.04.2017
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25.04.2017
10.04.2017
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Çàðåæäàíå! Ìîëÿ, èç÷àêàéòå ...
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Toi da pochva usilena potgotovka oshte ot sega , dori da ne se biqt skoro ... inache dvuboqt shte e "monolog" za britaneca !
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E to tova ste trenirovka za joshua ...nashiqt ste e v rolqta na boksov chuval
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Íå èñêàì Êîáðàòà ïàê äà ïàäíå ñëåä 2 ìèíóòè è ïîñëå äà ñå ïëåçè ðŸ˜¬
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