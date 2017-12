Агитката на Пирин влезе в регистър на хулиганските фракции

© ОФК Пирин Списък на "хулиганските организации" бе създаден снощи в популярната световна търсачка Уикипедия. Регистриран потребител с богата история и висок рейтинг е издирил и вписал всички фенски общности в България. Под един знаменател в регистъра са вписани най-популярните български фен фракции.



В списъка естествено е и агитката на Пирин (Благоевград) с фракциите Green Eagles и Pirin SS.



Ето регистъра:



Нефтохимик (Бургас) - Green Fighters, Old Dirty Dogs, HGU, Младата фирма, Hate Front Burgas, Meden Rudnik Firm`13, Italian Hood, Sarafovo Front



ФК Дунав (Русе) - Дунав Завинаги, Riverside Boys, Zdravec Iztok Front



ПФК Черно море (Варна) - Chaika Hools, Green Brats,[1] Green Demons, Алкохолиците,Green Boys



Локомотив (Пловдив) - Lauta Hools, Gott Mit Uns, The Usual Suspects, Lauta Youths



ПФК ЦСКА (София) - Animals, OFFENDERS, "Фен клуб Сектор Г", "Varna Firm", "Torcida Plovdiv", "Бригада Бургас", "Верни" "Горди", "RLP Пазарджик", "USF", "Office Boys", "Червен Младост", "Дивизия Монтана", "Велики Търновци", "Армейци Хасково", "Ultra Front Vratza", "Boys Vidin", "Разград", "Армейци Карлово", "Червени шампиони Кюстендил", "Vendetta Gabrovo", "Перник", "Command Yambol", "Червени Шопи- Елин Пелин", "Ruse Outlaw", "U.C.S.H.", "Армейци Кладница", "Армейци Троян", "Червени войни Казанлък", "Стралджа", "Чирпань", "Shumen Group", "Червена граница Свиленград", "Код червено- Стара загора", "Отряд Армейци - Ботевград" "Фен клуб Асеновград", "Фен клуб Попово", "Фен клуб Радомир", "Фен клуб Разград", "Армейци Смолян", "Фен клуб Мездра", "Червена чета Радецки - Козлодуй", "Фен клуб Костенец", "Хората от Дефилето", "CSKA UK- Лондон" и редица други.



ПФК Левски (София) - НКП, Сектор Б ултрас, Южна Дивизия,Levski Sofia Lads,Levski Supporters, София Запад, Синя Хунта,Синя Хунта Кърджали,HD Boys, Ultra Varna, U.L.R., Vandals Pleven, LSL, Old Capital Boys, Blue Boys Petrich, Ultras Vidin, Blue Terror Ruse, Blue Blood Asenovrad, Vandals Pleven, Ultras Vidin , Синя Враца, Ултрас Благоевград 2000, Club Mezdra , Морска Дивизия, Blue Boys Burgas, Торсида Кюстендил, Синя Чирпанска лавина, Синьо Хасково, London Hools, Blue Group Kostenetz , Зона Б18 , QDVP , Blue Boys Troyan , Сини Хуни Перник ,ВЕТЕРАНИ Люлин, Левски Кърджали, Ултрас Радомир, Нови Искър, Железен Пазарджик, Сините Габрово, РЕДУТА, сините от Стамболийски,Завинаги Сини Гоце Делчев,Вековна Дружина Козлодуй,Blue Brothers Simitly,Сини Войни Пловдив,Levski UK,Hungarian Division и много други.



ФК Етър - Hells Ultras, Young Boys V.T., E.G.F.



ПФК Спартак (Варна) - Semper Fideles (от латински: Винаги верни), Flower Hood, Brigade Hools, Spartak Youth, Vladislavovo Front, Mladost Boys 95, Синдикат 12



ПФК Локомотив (София) - Железни бригади, Drinking Boys



ПФК Ботев (Пловдив) - Лудата Банда, Кичука, Изгрев boys, Бригада Тракия, Бунта Север, SCB, CSC, Youth Group, Centrum Crew, Патриоти, Гаднярите, Bultras London



ПФК Спартак (Плевен) - Винаги Верни, SPSS (Spartak Pleven Sofia Supporters), Pleven BoySS, S.P.U.Y. (Spartak Pleven Ultras Youths), Storgo Firm



ПФК Берое (Стара Загора) - Zara Boys, CP12, Rakia Power,Green Vandals,Varna Group

ПФК Литекс (Ловеч) - Ultras Lovech, Sofia Lads, Young Brigade, Youth Crew, Ловчанци, Litex Drink Team, North Town Boys



ПФК Миньор (Перник) - Teva Boys, Ultras Moshino, Централен фен клуб, Underground Army, Pashov Boys, Young Boys



ПФК Славия (София) - Boys Sofia, La Vecchia Scuola



ПФК Монтана - Ogosta Boys



ФК Локомотив Горна оряховица - Jolly Roger Firm, JRF Youths, G.O. Boys



ФК Асеновец - South Squad, Wasted Life Crew (WLC), HEADBREAKERS



ФК Черноморец (Бургас) - Blue Sharks, Blue Brigade Burgas, BS Young Crew



ПФК Спортист (Своге) - SVOGE BOYS



Пирин (Благоевград) - Green Eagles, Pirin SS



ПФК Локомотив (Мездра) - Ултра Мездра