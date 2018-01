Поносими съперници на България в новия турнир на УЕФА, вижте всички групи

© "А" националният отбор на България ще се изправи срещу тимовете на Словения, Норвегия и Кипър в новия турнир на УЕФА Nationas League (Лига на нациите). Това отреди жребият за определяне на групите, който бе изтеглен днес в Лозана, Швейцария. Тимът ни попадна в група 3 на Лига "C". Мачовете ще се играят през септември, октомври и ноември 2018 г.



В турнира участват всички 55 европейски федерации със своите "А" национални отбори. Те са разделени в 4 дивизии в зависимост от коефициента си в Националната ранглиста на УЕФА, която е различна от класацията за национални отбори на ФИФА. България се състезава в Лига "C".



Всяка една лига е съставена от три или четири групи с по четири или три отбора. Във всяка група ще се играе на разменено гостуване, подобно на европейските квалификации. Победителите във всяка група се класират за по-горната дивизия на следващото издание на Nations League, a заелите последно място - изпадат в по-долна лига, ако има такава.



Турнирът ще се организира на всеки две години, съгласно международния календар. Целта е да бъде осигурено трайно развитие на националните отбори чрез участието им в повече оспорвани мачове.



Ето какво определи жребият за всички участващи отбори:



Лига А:



Група 1: Германия, Франция, Холандия

Група 2: Белгия, Швейцария, Исландия

Група 3: Португалия, Италия, Полша

Група 4: Испания, Англия, Хърватия



Лига B:



Група 1: Словакия, Украйна, Чехия

Група 2: Русия, Швеция, Турция

Група 3: Австрия, Босна, Северна Ирландия

Група 4: Уелс, Ейре, Дания



Лига C:



Група 1: Шотландия, Албания, Израел

Група 2: Унгария, Гърция, Финландия, Естония

Група 3: Словения, Норвегия, БЪЛГАРИЯ, Кипър

Група 4: Румъния, Сърбия, Черна гора, Литва



Лига D:



Група 1: Грузия, Латвия, Казахстан, Андора

Група 2: Беларус, Люксембург, Молдова, Сан Марино

Група 3: Азербайджан, Фарьорски острови, Малта, Косово

Група 4: Македония, Армения, Лихтенщайн, Гибралтар