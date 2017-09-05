Íîâèíè
Ñïîðò
Ñïðàâî÷íèê
Îáÿâè
Âõîä ñ facebook
Ðåãèñòðàöèÿ
Âõîä
close




ÇÀÐÅÆÄÀÍÅ...
Íà÷àëîÔóòáîëÁàñêåòáîëÂîëåéáîëÄðóãèÃàëåðèèËè÷íîñòèÑòàòèñòèêè
Ñïîðòíèòå íîâèíè: Äíåñ (1) | Â÷åðà (3)
Êóáðàò Ïóëåâ: Ãîòîâ ñúì äà ñå áèÿ ñ âñåêè!
13:42 / 12.03.2018 Èçòî÷íèê: sport.blagoevgrad24.bg Îòïå÷àòàé Èçïðàòè
© Facebook
Êóáðàò Ïóëåâ íàé-âåðîÿòíî ùå èçèãðàå ñëåäâàùèÿ ñè ìà÷ â Áåðëèí, âúïðåêè ÷å âàðèàíòúò çà ñðåùà íà ðèíãà â ÑÀÙ îùå íå å îòïàäíàë. Êîáðàòà ùå ñå çàâúðíå ñëåä êîíòóçèÿòà â ãðúäíèÿ ìóñêóë ïðåç ìàé èëè þíè 2018 ã., à ñúïåðíèêúò ìó âñå îùå íå å ÿñåí. Òîâà îáà÷å íå ïðèòåñíÿâà áúëãàðèíà, êîéòî çàÿâè, ÷å å ãîòîâ äà ñå áèå ñ âñåêè.

"Àç íå áúðçàì. Ïðåäâèä êîíòóçèÿòà ñìÿòàì, ÷å âå÷å îòøóìÿâà íàïúëíî è âñè÷êî å íàðåä. Ñåãà âå÷å çàïî÷âàì çäðàâè òðåíèðîâêè ìîæå áè â Ãåðìàíèÿ è ùå âèäèì, çàùîòî èñêàò ñëåäâàùèÿò ìè ìà÷ äà å òàì. Ãîâîðèõìå è ñ òðåíüîðà è ùå âèäèì... Ãîâîðèì çà êðàÿ íà ìàé, íà÷àëîòî íà þíè. Âñå îùå íå îòïàäàò Ñúåäèíåíèòå ùàòè, íî ùå âèäèì. Äî 10 äåíà ìîæå áè ùå ñòàíå ÿñíî. Ñúïåðíèêúò çàâèñè îò ôåäåðàöèÿòà WBA, êàêâîòî ðåøàò òå. Àç ñúì ãîòîâ äà ñå áèÿ ñ âñåêè", êàçà Ïóëåâ, öèòèðàí îò btv.

Ïóëåâ îòðå÷å ñëóõîâåòå, ÷å ïðîìîóòúðñêàòà ìó àãåíöèÿ "Çåóåðëàíä" å ïðåä ôàëèò. Ïðîìåíèòå â íåÿ ñà ïî-ñêîðî âèä ïðåñòðóêòóðèðàíå, êàêâîòî èçèñêâà ïðîôåñèîíàëíèÿ ñïîðò.

"Ïî öÿë ñâÿò ñå ðàáîòè ïî òîçè íà÷èí è òå èñêàò äà ñå ïðåñòðóêòóðèðàò, çà äà ðàáîòÿò òàêà. Äî ñåãà òå áÿõà ïðîìîóòúð è ñå òðåíèðàøå êàòî îòáîð, êîåòî íå å ïðàâèëíî. Òîâà å ïðîôåñèîíàëåí ñïîðò, êîéòî èìà 1 ñïîðòèñò è öÿë åêèï îêîëî íåãî, à íå 10 ñïîðòèñòà è 3-ìà òðåíüîðè. Íå ñòàâà òàêà! Òðÿáâà ñè ñïåöèàëíà ïîäãîòîâêà, çà âñåêè åäèí ïðîòèâíèê, âñè÷êî òðÿáâà äà áúäå ðàçëè÷íî, ïðîôåñèîíàëíî è íà íèâî", êàçà Êîáðàòà.

Òîé ùå ïðîäúëæè ðàáîòàòà ñè ñ Óëè Âåãíåð äî êðàÿ íà 2018 ã., äî êîãàòî å è äîãîâîðúò ìó, à ñëåä òîâà ùå âîäè ïðåãîâîðè çà ïðîäúëæàâàíå íà ïðîôåñèîíàëíèòå èì îòíîøåíèÿ.
Îùå ïî òåìàòà: îáùî íîâèíè ïî òåìàòà: 27
26.02.2018
08.01.2018
02.01.2018
21.12.2017
27.11.2017
03.11.2017
ïðåäèøíà ñòðàíèöà [ 1/5 ] ñëåäâàùàòà ñòðàíèöà






Çàðåæäàíå! Ìîëÿ, èç÷àêàéòå ...
+1
 
 
Äîêàòî ïàê íå òå òðúøíå íÿêîÿ "êîíòóçèÿ". ðŸ˜‚
+1
 
 
Ñèãóðåí ñúì îáà÷å ,÷å íÿìà äà ñìåå äà ñå èçïðàâè ñðåùó Äàíè Çëàòêîâ.
Êîìåíòàðèòå ñà íà ïóáëèêóâàùèòå ãè. Blagoevgrad24.bg íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ñúäúðæàíèåòî èì! Âñè÷êè êîìåíòèðàùè ñà ñå ñúãëàñèëè ñ Ïðàâèëàòà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàðè.
Àêòóàëíè ×åòåíè Òåìè
 Æåñòîê è íåñïðàâåäëèâ êðàé çà Ïèðèí â áèòêàòà ñðåùó ÖÑÊÀ
 Íåùî ñòàâà ñ Ãðèøî?! Îòíîâî ïðåòúðïÿ ïðîâàë!
 Ïî÷èíà åäèí îò íàé-ãîëåìèòå áúëãàðñêè òðåíüîðè ïî áîêñ
 Âèäåî: Ïàê íåïðèÿòíîñòè çà Ãðèøî, îòïàäíà íà äâîéêè â Èíäèúí Óåëñ
 Ãðèøî òðÿáâà äà âíèìàâà! Âèæòå êîé å ïúðâèÿò ìó ñúïåðíèê
Êëàñèðàíå Ðåçóëòàòè

ÐÀÇÄÅËÈ:
Íîâèíè
Ñïîðò
Ñïðàâî÷íèê
Îáÿâè
Ïîòðåáèòåëè
ÃÐÀÄÎÂÅ:
Ïëîâäèâ
Âàðíà
Áóðãàñ
Ðóñå
Áëàãîåâãðàä
ÇÀ ÍÀÑ:
Çà êîíòàêòè
Çà ðåêëàìà
Ïðàâèëà
Áëàãîåâãðàä÷àíè âúâ facebook
RSS çà íîâèíèòå
©2009 - 2016 Ìåäèÿ ãðóï 24 ÎÎÄ. Blagoevgrad24.bg - Âñè÷êè ïðàâà çàïàçåíè. Ñ âñÿêî îòâàðÿíå íà ñòðàíèöà îò Blagoevgrad24.bg, ñå ñúãëàñÿâàòå ñ Îáùèòå óñëîâèÿ çà ïîëçâàíå íà ñàéòà. Âúçïðîèçâåæäàíåòî íà öåëè èëè ÷àñòè îò òåêñòà èëè èçîáðàæåíèÿòà ñòàâà ñëåä èçðè÷íî ïèñìåíî ðàçðåøåíèå íà Ìåäèÿ ãðóï 24 ÎÎÄ. Ìíåíèÿòà èçðàçåíè âúâ ôîðóìèòå è êîìåíòàðèòå êúì ñòàòèèòå ñà ñîáñòâåíîñò íà àâòîðèòå èì è Ìåäèÿ ãðóï 24 ÎÎÄ íå íîñè îòãîâîðíîñò çà òÿõ. Ïîñòàâÿíåòî íà âðúçêè êúì ìàòåðèàëè â Blagoevgrad24.bg å ñâîáîäíî. Ñàéòúò å ðàçðàáîòåí îò Ìåäèÿ ãðóï 24 ÎÎÄ.
Ñòàòèñòèêà: