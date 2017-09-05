Êóáðàò Ïóëåâ: Ãîòîâ ñúì äà ñå áèÿ ñ âñåêè!

Êóáðàò Ïóëåâ íàé-âåðîÿòíî ùå èçèãðàå ñëåäâàùèÿ ñè ìà÷ â Áåðëèí, âúïðåêè ÷å âàðèàíòúò çà ñðåùà íà ðèíãà â ÑÀÙ îùå íå å îòïàäíàë. Êîáðàòà ùå ñå çàâúðíå ñëåä êîíòóçèÿòà â ãðúäíèÿ ìóñêóë ïðåç ìàé èëè þíè 2018 ã., à ñúïåðíèêúò ìó âñå îùå íå å ÿñåí. Òîâà îáà÷å íå ïðèòåñíÿâà áúëãàðèíà, êîéòî çàÿâè, ÷å å ãîòîâ äà ñå áèå ñ âñåêè.
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"Àç íå áúðçàì. Ïðåäâèä êîíòóçèÿòà ñìÿòàì, ÷å âå÷å îòøóìÿâà íàïúëíî è âñè÷êî å íàðåä. Ñåãà âå÷å çàïî÷âàì çäðàâè òðåíèðîâêè ìîæå áè â Ãåðìàíèÿ è ùå âèäèì, çàùîòî èñêàò ñëåäâàùèÿò ìè ìà÷ äà å òàì. Ãîâîðèõìå è ñ òðåíüîðà è ùå âèäèì... Ãîâîðèì çà êðàÿ íà ìàé, íà÷àëîòî íà þíè. Âñå îùå íå îòïàäàò Ñúåäèíåíèòå ùàòè, íî ùå âèäèì. Äî 10 äåíà ìîæå áè ùå ñòàíå ÿñíî. Ñúïåðíèêúò çàâèñè îò ôåäåðàöèÿòà WBA, êàêâîòî ðåøàò òå. Àç ñúì ãîòîâ äà ñå áèÿ ñ âñåêè", êàçà Ïóëåâ, öèòèðàí îò btv.
Ïóëåâ îòðå÷å ñëóõîâåòå, ÷å ïðîìîóòúðñêàòà ìó àãåíöèÿ "Çåóåðëàíä" å ïðåä ôàëèò. Ïðîìåíèòå â íåÿ ñà ïî-ñêîðî âèä ïðåñòðóêòóðèðàíå, êàêâîòî èçèñêâà ïðîôåñèîíàëíèÿ ñïîðò.
"Ïî öÿë ñâÿò ñå ðàáîòè ïî òîçè íà÷èí è òå èñêàò äà ñå ïðåñòðóêòóðèðàò, çà äà ðàáîòÿò òàêà. Äî ñåãà òå áÿõà ïðîìîóòúð è ñå òðåíèðàøå êàòî îòáîð, êîåòî íå å ïðàâèëíî. Òîâà å ïðîôåñèîíàëåí ñïîðò, êîéòî èìà 1 ñïîðòèñò è öÿë åêèï îêîëî íåãî, à íå 10 ñïîðòèñòà è 3-ìà òðåíüîðè. Íå ñòàâà òàêà! Òðÿáâà ñè ñïåöèàëíà ïîäãîòîâêà, çà âñåêè åäèí ïðîòèâíèê, âñè÷êî òðÿáâà äà áúäå ðàçëè÷íî, ïðîôåñèîíàëíî è íà íèâî", êàçà Êîáðàòà.
Òîé ùå ïðîäúëæè ðàáîòàòà ñè ñ Óëè Âåãíåð äî êðàÿ íà 2018 ã., äî êîãàòî å è äîãîâîðúò ìó, à ñëåä òîâà ùå âîäè ïðåãîâîðè çà ïðîäúëæàâàíå íà ïðîôåñèîíàëíèòå èì îòíîøåíèÿ.