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Хубчев обяви списъка с националите
15:04 / 05.11.2018 Източник: sport.blagoevgrad24.bg Отпечатай Изпрати
© БФС
Селекционерът на "А" националния отбор на България Петър Хубчев обяви разширената група футболисти, повикани за двубоите с Кипър и Словения от турнира Лига на нациите. "Лъвовете" гостуват в Никозия на 16.11., а три дни по-късно приемат словенците на стадион "Васил Левски" в последния си мач от турнира.

Ето и избраниците на треньора:

Вратари:

Пламен Илиев (Астра, Рум), Георги Петков (Славия), Димитър Евтимов (Бъртън Албиън, Анг)

Защитници:

Антон Недялков (Лудогорец), Николай Бодуров (ЦСКА-София), Божидар Чорбаджийски (ЦСКА-София), Иван Горанов (Левски), Иван Бандаловски (Берое), Камен Хаджиев (Берое), Страхил Попов (Касъмпаша, Тур), Петър Занев (Енисей, Рус), Васил Божиков (Слован Братислава, Слвк)

Полузащитници:

Галин Иванов (Славия), Александър Цветков (Берое), Мартин Райнов (Берое), Кристиян Малинов (ЦСКА-София), Светослав Ковачев (Дунав), Тодор Неделев (Ботев Пд), Георги Костадинов (Арсенал Тула, Рус), Божидар Краев (Мидтиланд, Дан), Симеон Славчев (Карабах, Азер), Николай Димитров (Урал, Рус)

Нападатели:

Ивелин Попов (Спартак Москва, Рус), Кирил Десподов (ЦСКА-София), Радослав Василев (Черно море), Спас Делев (Погон, Пол), Станислав Костов (Левски)
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нащо козе Карагейарен нема ли да го викат начи ?
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