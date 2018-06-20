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Ñïîðòíèòå íîâèíè: Äíåñ (1) | Â÷åðà (3)
Áîáè Ìèõàéëîâ ñ ïúðâî èçÿâëåíèå ñëåä "ïðèëîøàâàíåòî"
09:32 / 04.01.2019 Èçòî÷íèê: sport.blagoevgrad24.bg Îòïå÷àòàé Èçïðàòè
© ÁÔÑ
Ïðåçèäåíòúò Áîðèñëàâ Ìèõàéëîâ è ðúêîâîäñòâîòî íà ÁÔÑ æåëàÿò óñïåõ íà âñè÷êè êëóáîâå è ôóòáîëíè äåéöè ïðåç íîâàòà 2019-à.

Óâåðåíè ñìå, ÷å èçïðàùàìå èñòèíñêè ïîëçîòâîðíà ãîäèíà, ñ èçêëþ÷èòåëíî êîíêóðåíòíà ñðåäà â ïðîôåñèîíàëíèòå äèâèçèè, ñ íåîñïîðèì ïðîãðåñ â ðåçóëòàòèòå è îáùåñòâåíèòå íàãëàñè ñïðÿìî íàöèîíàëíèòå îòáîðè, ñ àìáèöèîçíè ïðîåêòè çà áúäåùåòî, ñå êàçâà â îôèöèàëíîòî ñúîáùåíèå íà ÁÔÑ.

Åòî êàêâî îùå ïèøå â ñúîáùåíèåòî:

Òîâà îáà÷å íå îçíà÷àâà, ÷å ÁÔÑ ñå çàäîâîëÿâà ñ ïîñò
èãíàòîòî, íàïðîòèâ – â òîí ñ ïðîãðåñèâíàòà ïîëèòèêà è Âèçèÿòà çà áúäåùåòî, îáÿâåíà ñëåä ðåäîâíèÿ êîíãðåñ ïðåç 2018-à, ñúþçúò ùå ïðîäúëæàâà äà ðàáîòè óñúðäíî â ïîëçà íà âñè÷êè êëóáîâå è âñè÷êè õîðà, ó÷àñòâàùè ïî íÿêàêúâ íà÷èí â èãðàòà – êàòî ñúñòåçàòåëè, òðåíüîðè, ñúäèè, ëþáèòåëè, äîáðîâîëöè, ôåíîâå.

Èñòèíñêè âÿðâàìå, ÷å îáùèòå íè óñèëèÿ ùå äîïðèíåñàò çà óñúâúðøåíñòâàíåòî íà òàêà èëè èíà÷å àòðàêòèâíèÿ ïðîäóêò, íàðå÷åí áúëãàðñêè ôóòáîë.

Îùå âåäíúæ æåëàåì ñïîðòíî ùàñòèå è êúñìåò ïðåç íîâàòà 2019-à!
Îùå ïî òåìàòà: îáùî íîâèíè ïî òåìàòà: 75
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Áîáè Ïåðóêàòà, àëêîõîëà ìó å íàé-ìàëêèÿ ïðîáëåì, ÷îâåêà èìà âñå îùå ìíîãî êðúâ â àëêîõîëíîòî ñè ñúäúðæàíèå íà òÿëîòî, íî ïðîáëåìèòå èäâàò îò äðóãè âåùåñòâà, êîèòî âå÷å íå ìó âëèÿÿò äîáðå è ïî÷âà äà ïðèïàäà ïî îôèöèàëíè ïîâîäè....ïîìíÿ åäíî èíòåðâþ, â êîåòî áåøå ñóïåð ÍÅÀÄÅÊÂÀÒÅÍ, àìà íå îò àëêîõîë íå ìîæåøå äà ãîâîðè íà áúëãàðñêè òîãàâà! Ìðúñíà êóêëà íà ôóòáîëíàòà ìàôèÿ, óñïåøíî çàòðèâàù ôóòáîëà â Áúëãàðèÿ!
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Áúëãàðñêèÿ Ôóòáîë å óäàðèë äúíîòî....ñ âñè÷êèòå ñè ðúêîâîäèòåëè íà÷åëî!
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Ïåðóêàòà å ïîðåäíîòî äîêàçàòåëñòâî ÷å â Áúëãàðèÿ âå÷å ðÿäêî ìîæå äà ñðåùíåø èçÿâåí ñïîðòèñò êîéòî äà å è ãîëÿì ÷îâåê .Ïîâå÷åòî êàòî òîçè ñè ñðàõà íà âñè÷êî ïîñòèãíàòî ñúñ äåéñòâèÿòà èëè áåçäåéñòâèÿòà ñè. Çà ìíîãî ãîäèíè Áîáè è íàçäðàâå! ðŸ˜€
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Áîáè íàëèâàé ïî îùå åäíà. Äàâàé çà íîâàòà ãîäèíà ïî åäíà ñðúáñêà ñëèâîâèöà.
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Ïèÿíäåòî â ñêîðî âðåìå ùå èìà íóæäà îò ÷åðåí äðîá.Ïî òðàäèöèÿ íà áàòåòî,íà òîÿ ïîñò ñå èçáèðàò ñàìî ïèÿíäóðè!
hoodlom
Çàùî íÿìàòå òåìà çà èçáîðà íà ãåíåðàëåí ñåêðåòàð íà ÎÎÍ?
ïðåäè 10 ÷. è 9 ìèí.
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È òîé êàòî Þíêåð, ñ òîÿ èøèàñ -äà ãî îæàëèø, çàâàëèÿòà. "Íèêîãà ïîâå÷å ñðúáñêà ðàêèÿ!" - íîâèÿ äåâèç íà Ìîêåòà.
Êîìåíòàðèòå ñà íà ïóáëèêóâàùèòå ãè. Blagoevgrad24.bg íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ñúäúðæàíèåòî èì! Âñè÷êè êîìåíòèðàùè ñà ñå ñúãëàñèëè ñ Ïðàâèëàòà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàðè.
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